Источник: Следствие будет просить суд арестовать спецкора Медузы Ивана Голунова

Следствие будет просить суд арестовать спецкора Медузы Ивана Голунова, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Рассматривать сегодня этот вопрос будет Никулинский суд столицы, когда конкретно – не уточняется. Известного журналиста, который занимается громкими расследованиями, подозревают в сбыте наркотиков. Сам он утверждает, что наркотики ему подбросили. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству ГУВД разобраться в деле Голунова и провести объективное расследование.