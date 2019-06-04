Депутат Шаргунов направил запрос генпрокурору по поводу задержания журналиста Голунова

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов направил запрос генпрокурору Юрию Чайке по поводу задержания по подозрению в сбыте наркотиков журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом парламентарий сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я направил депутатский запрос генпрокурору по поводу задержания в Москве журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Насколько мне известно и со слов самого Ивана, и со слов коллег-журналистов, после задержания Иван был избит, не были проведены экспертизы — смыв с рук, срез ногтей, чтобы удостовериться, что он работал с наркотическим веществом. Кроме того, совсем вопиющая история — к нему в течение продолжительного времени не был допущен адвокат «, — отметил С.Шаргунов.

Он добавил, что «внимательно читал расследования, которые делал Голунов», и знает, «что на него многие имели зуб». «Многие знакомые и друзья рассказывают мне, что Иван никогда и никак не мог быть связан с наркотиками; и уверяют, что они были ему подброшены. Учитывая то, что Иван занимался громкими серьезными расследованиями и, видимо, готовил новое такое расследование сейчас, все это наводит на размышления, вызывает вопросы и требует немедленного прокурорского реагирования. Мой запрос на это и направлен», — заключил С.Шаргунов.