Главред «Медузы» уверен, что задержание Голунова связано с его профессиональной деятельностью

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков уверен, что задержание журналиста издания Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков связано с его профессиональной деятельностью. Об этом И.Колпаков сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы уверены на 100%, что это связано с его профессиональной деятельностью. Голунову регулярно угрожали. Все видели список его расследований — каждое третье могло стать причиной чьего-либо недовольства. Я пока не хочу указывать на какую-то конкретную тему, потому что сейчас у нас нет достаточной информации, чтобы связать одно событие с другим», — отметил главред.

И.Колпаков также прокомментировал фотографии подпольной лаборатории по производству наркотиков, якобы располагавшейся в квартире, которую снимал Голунов. Снимки были опубликованы МВД. «Никакой лаборатории там не было. Сосед Ивана посмотрел на фотографии, и сказал, что это бред — у них нет такой мебели, поверхностей, стен и прочего. Только одна-единственная фотография из этой подборки сделана дома у Голунова. На ней изображены загранпаспорт, флешки и пакетики с неизвестным веществом, которое, как нам кажется, было подброшено», — подчеркнул главред.

И.Колпаков добавил, что во время обысков соседа Голунова не было дома, а сам журналист сидел полчаса в машине с полицейскими до того как войти в квартиру. В то же время сотрудники выходили из нее вместе с его ключами. Были ли понятые при обысках в квартире, И.Колпакову неизвестно.