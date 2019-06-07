Один из самых знаменитых долгостроев мира – собор Саграда Фамилия спустя почти 140 лет получит лицензию на строительство.

Знаменитый собор в Барселоне теперь судя по всему достроят. Мэрия города вчера одобрила выдачу разрешения на строительство Саграда Фамилия — шедевра архитектора Антонио Гауди. Теперь церковь сможет упорядочить ситуацию вокруг сооружения, пишет испанская газета El Mundo. Дело в том, что работы вели без лицензий 137 лет. Последние два года мэрия Барселоны и совета собора тесно сотрудничали, в результате удалось урегулировать ситуацию. Саграда Фамилия заложили в 1882 году, его строят на частные пожертвования. Недостроенное здание одна из главных достопримечательностей каталонской столицы. Прежде всего, из-за оригинального внешнего вида. Каждый год его посещают около 4 с половиной миллионов туристов. Около 9 лет назад его освятил Папа Римский Бенедикт XVI и разрешил проводить в нём церковные службы. Тогда же Саграда Фамилия получила звание Малой папской базилики. После этого поток туристов резко вырос.

Строительные работы, как ожидается, завершатся в 2026м — в 100 летнюю годовщину смерти знаменитого каталонского архитектора.