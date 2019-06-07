Владимир Путин выступил в защиту китайской компании Huawei. По его словам, ее беспрецедентно пытаются вытолкнуть с рынка и, как считает российский президент, это начало новой технологической войны. Huawei попала под американские санкции. Как пишет газета Financial Times, компания Google пытается убедить администрацию Дональда Трампа в том, что ограничительные меры в отношении китайской компании могут поставить под угрозу национальную безопасность США.