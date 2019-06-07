ГУВД Москвы по поручению Собянина должно будет разобраться в обстоятельствах задержания журналиста Ивана Голунова

ГУВД Москвы по поручению Сергея Собянина должно будет разобраться в обстоятельствах задержания известного журналиста Ивана Голунова, который специализируется на громких расследованиях. Мэр надеется, что будет проведено объективное расследование, — говорит пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова. Полиция утверждает, что у Голунова нашли большое количество наркотиков. Сам он уверен, что ему их подбросили.

Обвинения против Голунова выглядят неправдоподобными, — считает знакомая журналиста, режиссер Екатерина Двигубская.

Начиная с 16-и часов, коллеги Ивана Голунова начнут собираться у здания ГУВД Москвы, чтобы выразить журналисту свою поддержку.