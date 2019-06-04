Мэр Москвы Сергей Собянин попросил руководство ГУВД разобраться в задержании журналиста Медузы Ивана Голунова. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь градоначальника Гульнара Пенькова.

В полиции настаивают на подлинности фотографий из квартиры задержанного журналиста Ивана Голунова. На снимках видно большое количество свертков и пакетов с предположительно наркотическим веществом, а также различные приспособления для изготовления наркотиков. Между тем, близкие Голунова утверждают, что только одна из девяти представленных фотографий была сделана дома у журналиста. Сам Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили, а при задержании его избили. Спецкор Медузы является автором громких расследований, в том числе в отношении московских чиновников.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сказал «Эху», что намерен прояснить ситуацию.

Соловьев отметил, что после того, как будет собрана вся информация, она будет опубликована на сайте Союза журналистов.