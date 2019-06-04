Оппозиционный губернатор Хакасии не испытывает сложностей в коммуникации с федеральной властью и другими чиновниками

Оппозиционный губернатор Хакасии Валентин Коновалов не испытывает проблем в коммуникации с другими чиновниками. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Вы имеете в виду, что кто-то сторонится? Нет, такого нет, отношение более чем доброжелательное. Все относятся с большим пониманием», — сказал он.

В.Коновалов отметил, что «какой-либо откровенной дискриминации в бюджетных отношениях и взаимодействии с федеральными структурами» он также не видит. Он добавил, что у него не возникает сложностей при организации встреч с министрами РФ.

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов поддержал систему «умного голосования», разработанную командой политика Алексея Навального. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«С точки зрения оппозиционных партий, наверное, это верное решения, когда определяются наиболее сильные кандидаты. Если партии в силу своих политических взглядов могут вокруг этой кандидатуры консолидироваться, то это правильное решение. Это усиливает общий эффект и возможный положительный результат», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста «Эха».