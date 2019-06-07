Спецслужбы Швейцарии: К кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство в 2016-ом году причастен российский шпион

К кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство в 2016-ом году причастен российский шпион, — утверждают спецслужбы Швейцарии. Нападению хакеров подверглась и швейцарская химическая лаборатория, которая проводила экспертизу по делу об отравлении Скрипалей.

Сергей Желтиков, занимавший в 2016 году пост вице-консула в генконсульстве РФ в Марселе, обвиняется судом Швейцарии в том, что он был частью передвижной группы ГРУ и обеспечивал безопасность ее членов при осуществлении кибератак на сети Всемирного антидопингового агентства во время проводившейся в Лозанне конференции ВАДА. Позже, в 2018-м, этот же сотрудник российской дипмиссии обеспечивал операцию представителей военной разведки против федеральной химической лаборатории в швейцарском городе Шпице, сообщает Монд. – Агенты ГРУ Моренец и Серебряков были задержаны в рамках совместной операции голландских, швейцарских и британских спецслужб и позже экстрадированы в Россию, отмечает газета.

Как пишет влиятельное нидерландское издание «НРК Ханделсблад», по поручению Организации по защите химического оружия в лаборатории в Шпице, расследовавшей, в частности, химатаки правительственных сил Башара Асада в Сирии, также проверяли заключения британской экспертов из Портон-Дауна после нападения в Солсбери, придя к однозначному выводу, что покушение на бывшего сотрудника ГРУ и его дочь было совершено при помощи яда серии «Новичок».

Пресс-секретарь швейцарской лаборатории подтвердил факт хакерской атаки, признав, что к ней были готовы.