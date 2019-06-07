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14:00, 07 июня 2019

Следственный комитет задержал еще трех человек по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Никита Белянкин погиб в ночь на 2 июня в массовой драке в Красногорском районе Подмосковья.

Следствием были задержаны двое предполагаемых участников драки в микрорайоне Путилково, а еще один решил сам прийти в правоохранительные органы. Об этом ТАСС рассказал источник, уточнив, что со всеми тремя сейчас проводятся следственные действия. Дополнительную информацию он сообщить отказался, сославшись на тайну следствия.

Число фигурантов дела уже составило 7 человек, включая последние задержания. Ранее источник агентства уточнил, что всего участников драки могло быть около 10. Четверо уже арестованы. Гражданину России Сергею Ходжаняну вменяется убийство, а еще одного россиянина и двух граждан Армении обвиняют в хулиганстве. Свою вину фигуранты дела не признают.

24-летний Никита Белянкин был убит после того, как стал свидетелем драки и попытался помочь мужчине, которого избивали несколько человек. В результате стычки молодой человек получил удар ножом в сердце и умер до приезда скорой помощи.

Убийство экс-спецназовца ГРУ вызвало большой резонанс. Акции с требованием найти убийц Белянкина прошли в Москве и других городах.



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