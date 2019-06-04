Специального корреспондента интернет-издания Медуза Ивана Голунова задержали в Москве

Его обвиняют в хранении и сбыте наркотиков, — рассказал «Эху» адвокат Дмитрий Джулай.

Джулай сообщил так же, что следователи не дали сделать анализ смывов с рук и ногтей задержанного, чтобы проверить, прикасался ли Голунов к наркотикам. В течение двенадцати часов ему не позволяли связаться с близкими, коллегами и адвокатом. Сам журналист заявил, что это провокация. Он также утверждает, что его избили после задержания. В полиции это отрицают.

Насильственных действий в отношении задержанного не было, — сообщил «Эху» официальный представитель ГУВД Москвы Юрий Титов. По его словам, журналист задержан в связи с тем, что у него обнаружено наркотическое вещество.

Иван Голунов – известный журналист-расследователь. Один из его материалов был посвящен элитной недвижимости родственников столичного вице-мэра Петра Бирюкова.

Мэр Москвы Сергей Собянин отказался комментировать задержание журналиста. Его спросили об этом на экономическом форуме в Петербурге. Вместо Собянина журналистам ответила одна из помощниц мэра.

Журналистские расследования всегда были опасными, но до сегодняшнего дня журналисты были в несколько привилегированном положении по сравнению с активистами, — считает шеф-редактор Инсайдера Роман Доброхотов.

По мнению Доброхотова, вести расследования сейчас даже важнее, чем заниматься правозащитой.

Иван Голунов не виновен. Более того, есть основания полагать, что его преследуют из-за журналистской деятельности, говорится в заявлении генерального директора Медузы Галины Тимченко и главного редактора Ивана Колпакова. По их данным, в последние месяцы Ивану угрожали. Редакция обещает защитить своего журналиста всеми доступными средствами.