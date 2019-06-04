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Эксклюзив Эха 13:47, 07 июня 2019

Губернатор Новгородской области Никитин пообещал достроить полигоны ТКО

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин пообещал достроить полигоны твердых коммунальных отходов. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«У нас полигоны были запланированы давным-давно. Строились они очень долго, несколько раз строительство останавливалось — это десятилетняя проблема. Сейчас мусор Великого Новгорода, поскольку в самом городе полигон закрыт, вывозится в один из районов. Задача — достроить полигоны, которые мне достались в наследство. Надеюсь, что в этом году все новые полигоны будут достроены», — сказал А.Никитин.

При этом он подчеркнул, что проблемы со столичным мусором в Новгородской области нет. «Здесь мусор только новгородский. Мы никогда ни с кем эти темы не обсуждали. Если бы такой вопрос возник, я бы его в первую очередь обсуждал с жителями Новгородской области перед принятием каких-либо решений», — отметил А.Никитин.

Губернатор также добавил, что в регионе «один из самых низких тарифов на вывоз мусора в стране».

В Великом Новгороде полигон ТКО на Лужском шоссе в 17 км от города действовал с 1986 года и был закрыт по требованию прокуратуры в 2015 году. Строительство новой очереди полигона началось в 2017 году. Она рассчитана на 170 тыс. тонн отходов в год. Расчетный срок его эксплуатации — 15 лет, по истечении которых планируется объединить вторую очередь полигона с первой и продлить срок службы объекта ещё на пять лет. С открытием нового новгородского полигона ТКО сюда планируют свозить отходы и из близлежащих районов, в частности из Малой Вишеры, которая сейчас принимает мусор из Великого Новгорода.



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