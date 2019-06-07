Майкл Калви так и не получил ответа от следствия на ходатайство о возможности поездки на экономический форум

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok так и не получил ответа от следствия на ходатайство о возможности поездки на Петербургский экономический форум. Условия домашнего ареста не позволяют ему и участвовать в мероприятии по видеосвязи. Сегодня в защиту американского инвестора на форуме выступил глава Сбербанка Герман Греф и бизнес-омбудсмен Борис Титов.



Генеральная прокуратура, тем временем, продолжает расследование дела Калви, — сообщил генпрокурор Юрий Чайка.

Калви обвиняют в хищении двух с половиной миллиардов рублей у банка «Восточный».