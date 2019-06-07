Медуза: Только одна из девяти фотографий, которые опубликовало МВД, могла быть сделана в квартире Ивана Голунова

Об этом сообщает интернет-издание Медуза, ссылаясь на близких коллеги. Адвокат Дмитрий Джулай в интервью МБХ-медиа заявил, что не знает, настоящие фотографии или нет. Полиция подозревает Ивана Голунова в сбыте наркотиков в крупном размере. Утверждается, что у него нашли пакеты с неизвестным веществом. Напомню, специальный корреспондент Медузы занимался разными расследованиями. В том числе они касались чиновников московской мэрии.