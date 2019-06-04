Росприроднадзор проведет ревизию экологических требований к промышленным предприятиям и компаниям. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума глава ведомства Светлана Радионова.

«Конечно, избыточные требования нужно убрать. Конечно, есть достаточное количество абсурдных требований. На данный момент, мы проводим ревизию. У нас создан научно-технический совет, мы позвали туда все компании. Это их заинтересованность быть активными, чтобы быть услышанными. Я создала площадку, на которой они могут высказать любое свое мнение. Докажите мне, что это требование избыточно и я от него откажусь», — сказала она.

С.Радионова добавила, что к 1 сентября ведомство составит обновленный список требований и наработок компаний. После этого глава ведомства пойдет в Минприроды РФ и попросит обновить список с учетом пожеланий компаний и Росприроднадзора.