Роскомнадзор: Персональные данные россиян запрашивают более 7 млн компаний со всего мира

Персональные данные россиян запрашивают более 7 млн компаний со всего мира. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«В общей сложности персональные данные наших граждан у нас запрашивают более 7 млн компаний со всего мира. Эти компании предоставляют услуги, продают товары и так далее. Понятно, что этот океан одномоментно объять невозможно. Но в общей сложности мы проверили около 400 тысяч компаний, в 6500 выявили нарушения — это порядка 5%», — рассказал он.

По словам А.Жарова, Роскомнадзор заблокировал порядка 850 сайтов злоумышленников, «которые продавали и распространяли огромные базы данных россиян на телефонные справочники и более тонкие идентификаторы — паспортные данные».

Он добавил, что на основании решений судов были заблокированы 27 сайтов, которые продавали данные банковских карт граждан, а также скиммеры — оборудование, которое устанавливается на банкомат, считывает данные карты и позволяет злоумышленникам воровать средства.