В аэропорту Шереметьево остается тонна неразобранного багажа

Об этом рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих, подчеркнув, что количество сумок и чемоданов на складе постепенно снижается.

Руководство Шереметьево привлекло дополнительные силы для решения проблемы с багажом, рассказал журналистам министр транспорта Евгений Дитрих на полях Петербургского экономического форума. Его слова приводит РИА Новости. Сотрудники аэропорта налаживают сортировку вещей и их оперативную обработку, уточнил чиновник.

Ранее глава Минтранса выступил с жесткими заявлениями в адрес руководства Шереметьево, подчеркнув, что собирается поставить вопрос о персональной ответственности за задержки. По словам Дитриха, аэропорт должен нанять больше людей, чтобы нормализовать ситуацию.

О задержках багажа стало известно в начале июня. По словам источников РБК и «Коммерсанта», проблема связана с нехваткой грузчиков и техники. Гендиректор аэропорта Михаил Василенко объяснил проблему изменением технологии выдачи багажа и недочетами в расчетах.

Ранее руководство Шереметьево пообещало стабилизировать ситуацию с багажом к концу месяца.