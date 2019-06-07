В посольстве США удивлены предложением запретить вузам на Урале участвовать в образовательных программах с дипломатами

В посольстве США в России удивлены предложением запретить вузам на Урале участвовать в образовательных мероприятиях с американскими дипломатами. Инициатором этого стал министр образования Свердловской области.

Письмо уральского чиновника больше подходит для времён правления Сталина. Так отреагировали на инициативу Юрия Биктуганова в посольстве США в России. Замглавы дипмиссии Энтони Годфри сказал, что не может понять как образованный человек в 21 веке мог допустить, что курс писательского мастерства или разговорного английского разрушительно воздействуют на общественно-политическую жизнь России. Программы, которые предложил запретить вузам уральский чиновник, по словам Годфри позволяют всем желающим улучшать язык, это способствует укреплению связей между народами двух стран. Он напомнил, что глава МИДа Сергей Лавров публично призывает искать пути восстановления отношений. В это же время министр Биктуганов сокращает эти возможности, отметил Годфри. Письмо министра образования Свердловской области, адресованное вузам, вчера опубликовал портал 66.ru. В нём чиновник утверждал, что Госдеп в ряде организаций реализует проекты, которые создают угрозу формирования негативного имиджа социально-политических процессов в России. И требовал от этих проектов отказаться.

В департаменте информационной политики региона изданию znak.com сообщили, что проверяют подлинность письма. При этом там отметили, что получали жалобы от родителей студентов на ряд совместных проектов с американцами.