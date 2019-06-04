На сайте ГУВД под сообщением о задержании корреспондента Медузы опубликованы фото, предположительно, из его квартиры

На сайте главного управления МВД по Москве под сообщением о задержании корреспондента Медузы Ивана Голунова опубликованы 9 фотографий, предположительно из квартиры журналиста. «По месту проживания задержанного обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы», — утверждается в сообщении. Близкие Голунова рассказали Медузе, что только одна фотография из девяти сделана дома у журналиста, остальные – в каком-то другом месте.

Голунова подозревают в незаконном сбыте и хранении наркотиков. По данным Медиазоны, ему грозит до 20 лет колонии. Сам журналист утверждает, что наркотики ему подбросили. Он также рассказал адвокату, что его избили после задержания – впрочем, в полиции это отрицают.



Глава Союза журналистов Владимир Соловьев намерен встретиться с задержанным. Об этом Соловьев рассказал «Эху».

Соловьев пообещал, что вся информация о ситуации с Голуновым будет опубликована на сайте Союза журналистов. Иван Голунов – один из самых известных журналистов-расследователей в стране. Один из его материалов был посвящен недвижимости родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова.

Мэр Москвы Сергей Собянин отказался комментировать задержание журналиста. Ему задали вопрос на экономическом форуме в Петербурге.

Коллеги Голунова уверены, что он невиновен. Руководство редакции утверждает, что в последние месяцы журналисту поступали угрозы и считают, что преследование связано с профессиональной деятельностью.