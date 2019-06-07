Документы на строительство мусорного полигона на станции Шиес не поступали в Росприроднадзор

Документы на строительство мусорного полигона на станции Шиес до сих пор не поступили в Росприроднадзор. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Документы по этому объекту к нам не поступали. Это заявительный порядок. Все подобные объекты проходят ряд разрешительных процедур. Обязанность представить документы — это обязанность эксплуатанта, собственника, заказчика, кто-то из них должен это сделать. К нам такие документы не поступали», — сказала она.

На вопрос, строится ли полигон незаконно, С.Радионова ответила: «Я не могу давать такую оценку, мы не осуществляем надзор над строительством, это делает Ростехнадзор. Мы ведем свою разрешительную деятельность, и к нам эти документы не поступали».

Мусорный полигон на станции Шиес в Архангельской области строят почти год. Местные жители объявили бессрочный протест против полигона. В последнее время между ними и охранниками стройки происходят столкновения.