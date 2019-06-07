Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов переехали в США для работы с новым тренером Мариной Зуевой, — сообщает РИА. Пара уже начала тренировки на спортивной базе в штате Флорида. Консультантом фигуристов в следующем сезоне будет Нина Мозер. Пара тренировалась у нее до Олимпиады в Пхенчхане, а в прошлом сезоне с Тарасовой и Морозовым работал двукратный российский чемпион Максим Траньков. Фигуристы победили на чемпионате России, выиграли два этапа гран-при и заняли третье место в финале серии в Ванкувере.