Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев намерен встретиться журналистом «Медузы» Иваном Голуновым

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев намерен встретиться журналистом «Медузы» Иваном Голуновым, задержанным по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Если получится, я надеюсь побывать в том месте, где находится наш коллега Голунов и с ним встретиться. Я, в том числе и как член Совета по правам человека при президенте РФ имею право посещать задержанных и людей в заключении. Попытаюсь встретиться и выяснить, действительно ли он подвергался психологическому, физическому давлению, а также подробности того, что с ним произошло», — рассказал В.Соловьев.

Он отметил, что после задержания Голунова, СЖР сразу обратился в центральный аппарат МВД за разъяснениями. «Нам сообщили, что при нем было обнаружено 5 свертков метилэфедрона. Потом прошел обыск у журналиста в квартире, где были обнаружены еще какие-то свертки с непонятным белым веществом. Поэтому дело возбуждено по ст. 228.1 УК – «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», — уточнил В.Соловьев.

По словам главы СЖР, ситуация очень непростая. «Сейчас мы пытаемся связаться с руководством МВД. Когда мы соберем всю информацию, мы опубликуем ее на сайте», — заключил В.Соловьев.

Коллеги Голунова настаивают на его невиновности. Как говорится в заявлении руководства Медузы, в последние месяцы их сотруднику поступали угрозы и преследование Голунова связано с его журналистской деятельностью.

В Кремле только что услышали о задержании журналиста Медузы, — сказал проекту пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос о том, не могут ли сообщения о сбыте наркотиков быть провокацией, Песков обратил внимание на опубликованные МВД «фото из дома».

Генпрокурор Юрий Чайка заявил журналистам, что не знает обстоятельств задержания в Москве спецкора Медузы Ивана Голунова. Мы все дела берем на контроль, — добавил Чайка.