Журналист «Медузы» Голунов задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков

Журналист «Медузы» Иван Голунов задержан в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Дмитрий Джулай.

Он рассказал, что «6 июня в 14.30 Иван шел по Цветному бульвару, к нему подбежало двое молодых людей в гражданской одежде, которые представились сотрудниками уголовного розыска, заломали руки за спину, надели наручники, запихали в машину и отвезли в ОВД». «Там в присутствии понятых был проведен личный досмотр, во время которого у него в рюкзаке был обнаружен сверток с наркотическим веществом. Мы предполагаем, что сверток был подброшен в момент задержания или в момент проведения личного досмотра в кабинете, когда его рюкзак находился на стуле, вне поля его зрения», — отметил Д.Джулай.

После этого, по словам адвоката, Голунова повезли на обыск к нему домой, и там обнаружили на шкафу весы и второй сверток с наркотическим веществом. «Иван сообщил, что сотрудник полиции заходил за шкаф и мог его туда положить», — уточнил Д.Джулай.

Он добавил, что защита попросила снять у Голунова смывы с рук и срезы ногтевых пластин, поскольку это очевидное действие, когда задерживают по подозрению в сбыте наркотиков, однако следователь по непонятной причине в этом отказал. «Также у Ивана есть следы побоев на лице, я их сфотографировал и попросил вызвать «скорую», чтобы зафиксировать, однако следователь в этом тоже отказал, заявив, что медосвидетельствование Голунов пройдет уже в изоляторе временного содержания, после ареста», — обратил внимание адвокат.

Д.Джулай также сообщил, что сегодня следователь будет ходатайствовать в суде об избрании для журналиста меры пресечения в виде заключения под стражу.

Иван Голунов, бывший сотрудник РБК, Forbes, «Дождя» и «Ведомостей», сейчас работает с «Медузой» и специализируется на расследованиях о работе московской мэрии и разных столичных рынков. Русская служба Би-би-си пишет, что перед задержанием журналист готовил материал о рынке ритуальных услуг в Москве.

Сергей Собянин отказался комментаривать задержание журналиста.