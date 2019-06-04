Роскомнадзор заблокировал 2300 пиратских ресурсов с совокупной аудиторией более 100 млн человек. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«На основании 540 решений Мосгорсуда навечно заблокированы 2300 ресурсов с совокупной аудиторией более 100 млн человек. Среди них rutracker, rutor, kinogo», — рассказал он.

А.Жаров добавил, что на основании решений Минкомсвязи, которому дано право выявлять зеркала этих пиратских ресурсов, Роскомнадзор заблокировал еще около 6000 зеркал.

Он также отметил, что после того, как в ноябре 2018 года вступил в силу меморандум, который подписали правообладатели и поисковики — Мейл.ру, Яндекс и Рамблер — из поисковой выдачи было удалено более 300 тысяч копий пиратских ресурсов. «В результате все 40 премьер 2019 года, авторы которых обратились к нам, были защищены от пиратства на 100% во время первичного релиза», — заключил А.Жаров.