Майкл Калви так и не получил ответа от следствия по поездке в Петербург

Майкл Калви, находящийся под домашним арестом в Москве по делу о мошенничестве, так и не получил ответа от следствия по поездке в Петербург, где сегодня проходит основной день экономического форума. Между тем, фамилия финансиста не раз звучала в северной столице.

Появится ли в итоге основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви на международном экономическом форуме в Петербурге, пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову неизвестно. Об этом он сказал журналистам на форуме. Он также прокомментировал дело в отношении финансиста, отметив, что Владимир Путин вмешиваться в расследование не будет – не имеет права. Ранее Песков говорил, что в Кремле хотели бы видеть Калви среди участников форума. Между тем, бизнес-омбудсмен Борис Титов отметил, что отсутствие финансиста никак не сказалось на деловой атмосфере мероприятия. Он также добавил, что следствие не обязано отпускать людей из-под ареста на праздники. В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф назвал Калви исключительно порядочным и абсолютно законопослушным бизнесменом. Он выразил надежду на то, что, цитата, «это недоразумение разрешится», что положительно скажется на инвестиционном бизнесе в стране. Дело против Калви прокомментировал и генпрокурор Юрий Чайка, выступая на форуме. Он подчеркнул, что оно было возбуждено на законных основаниях. По словам Чайки, по делу была назначена новая независимая экспертиза.

Международный экономический форум в Петербурге завершится завтра. Защита Майкла Калви просила следствие отпустить его из-под домашнего ареста для поездки на мероприятие. О том, что происходит на форуме, финансисту сообщают его адвокаты.