В Москве задержали спецкора интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова

Журналиста подозревают в сбыте наркотиков.

Специальный корреспондент «Медузы» был задержан накануне днем недалеко от метро «Цветной бульвар», когда направлялся на встречу с источником. В рюкзаке у него оперативники нашли пакет с неизвестным веществом, а еще один пакет и весы позднее были обнаружены при обыске в квартире журналиста. Экспертиза показала, что при себе у Голунова находилось несколько граммов мефедрона, на этом основании корреспондента заподозрили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сам он эти обвинения отрицает.

Как пишет «Медуза», журналист с момента задержания требовал вызвать адвоката, но этого сделано не было. Кроме того, полицейские отказались провести смывы с рук и срезы ногтей, чтобы проверить, прикасался ли Голунов к наркотикам. Помимо этого, его избили при освидетельствовании, а затем отказывались вызвать скорую помощь. О задержании стало известно лишь 14 часов спустя, когда следователь связался с подругой Голунова, журналисткой Светланой Рейтер.

Иван Голунов специализируется на журналистских расследованиях, его материалы в том числе были посвящены коррупции в мэрии Москвы. В заявлении руководства «Медузы» говорится, что в последние месяцы их сотруднику поступали угрозы.