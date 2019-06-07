Генеральная прокуратура России проводит дополнительную экспертизу по делу американского инвестора Майкла Калви, обвиняемого в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный». Дело возбуждено законно, никаких сомнений в этом нет, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка.

Между тем, глава Сбербанка Герман Греф называет дело Калви недоразумением и надеется на то, что это недоразумение скоро разрешится.