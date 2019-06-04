В Москве полиция задержала корреспондента отдела расследований издания Медуза Ивана Голунова

Как рассказал «Эху» адвокат Дмитрий Джулай, задержание проводили несколько оперативников. При досмотре у задержанного обнаружили свёрток с наркотическим веществом. Ещё один пакет позже был найден в квартире Голунова при обыске. Сам журналист утверждает, что пакеты ему подбросили. Он также рассказал, что после задержания был избит. По словам Джулая, Голунова в течение 12 часов не позволяли связаться с близкими, коллегами и адвокатом.

Журналист известен, как автор материалов о деятельности столичной мэрии. Последнее его расследование был посвящено чёрным кредиторам – микрофинансовым организациям, которые обманом завладевают жильём должников.

У журналиста медузы Ивана Голунова, задержанного в Москве, обнаружено около 4 граммов наркотического вещества, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции. Как утверждают полицейские, у журналиста при личном досмотре обнаружено 5 свёртков с порошкообразным веществом. Эксперт пришёл к выводу, что это метилэфедрон.

Иван Голунов не виновен. Более того, есть основания полагать, что его преследуют из-за журналистской деятельности, говорится в заявлении генерального директора Медузы Галины Тимченко и главного редактора Ивана Колпакова. По их данным, в последние месяцы Ивану угрожали. Редакция обещает защитить своего журналиста всеми доступными средствами.