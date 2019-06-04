Песков: Россия не собирается менять своё поведение ради улучшения отношений с Великобританией

Единственно, чего мы хотим, взаимовыгодных отношений. В этом нет ничего предосудительного, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, премьерство Терезы Мэй пришлось на непростой период в наших отношениях.

Президент Путин предложил Великобритании перевернуть страницу двусторонних отношений, связанных со шпионажем и покушениями. В Лондоне заявили на это, что отношения могут улучшиться только в том случае, если Россия изменит своё поведение и откажется от агрессивных и дестабилизирующих действий.