Российские госканалы собирают в YouTube миллиарды просмотров и имеют многомиллионную выручку с рекламы

Российские госканалы, среди которых НТВ и Россия-24, собирают в YouTube миллиарды просмотров и имеют многомиллионную выручку с рекламы. При этом, вопреки требованиям платформы, многие из них не помечены как финансируемые государством. Об этом говорится в исследовании американской компании.

Финансируемые российскими властями каналы, распространяющие фейки, успешно привлекают зрителя в YouTube. Почти за 2 года 26 каналов набрали 9 миллиардов просмотров. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на исследование, которое провела американская компания Omelas, она занимается отслеживанием экстремизма в интернете. Еще 4 миллиарда просмотров собрали два десятка других каналов, которые не были замечены в прямой дезинформации. От 7 до 32 миллионов долларов, по оценке Omelas, могла получить российская сторона от продажи рекламы, причем отмечается, что покупают ее в том числе европейские компании. YouTube в свою очередь заработал от 6 до 26 миллионов, руководство платформы не стало комментировать точную сумму. В компании заявили, что не мешают правительствам монетизировать контент, если они не нарушают другие правила сервиса. Эксперты, опрошенные Reuters, отмечают, что таким образом YouTube потворствует пропаганде.

Согласно политике YouTube, финансируемые правительствами новостные каналы должны иметь соответствующую пометку. Это сделано, чтобы помочь пользователям принимать осознанное решение при выборе контента.