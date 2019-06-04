В Москве задержан специальный корреспондент интернет издания Медуза Иван Голунов, который известен своими расследованиями о коррупции в московской мэрии. Как рассказал адвокат Дмитрий Джулай, при досмотре у задержанного обнаружили свёрток с наркотическим веществом. Ещё один пакет был найден при обыске в квартире Голунова. Сам журналист заявил, что это провокация. По его словам, оперативники сработали очень топорно. Голунов также рассказал адвокату, что после задержания его избили.

Голунов много занимается расследованиями деятельности столичных властей. И, в частности, в конце прошлого года он рассказал общественности об элитной недвижимости семьи вице-мэра столицы Петра Бирюкова.

Официальных комментариев московской полиции пока нет.