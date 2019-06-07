Надписи, напоминающие взрослым и детям о том, как правильно переходить дорогу, появятся на тротуарах ещё по 46 адресам, где находятся не регулируемые пешеходные переходы. Эти надписи предложили сами москвичи. Конкурс проводился в социальных сетях. Лучшими признаны: «Не перебегайте дорогу», «Играть на дороге опасно», «Не спеши, успеешь», сообщает Центр организации дорожного движения.