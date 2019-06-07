Росавиация аннулировала свидетельства 65 пилотов, закончивших Южно-уральский Государственный университет в Челябинске. Генпрокуратура установила, что университет не имел сертификата авиационного учебного центра и программы подготовки пилотов, утверждённой Росавиацией, сообщает «Коммерсантъ». Прокурорская проверка проводилась после крушения самолёта Ан-148 в Домодедово в феврале 2018 года. Второй пилот Сергей Гамбарян был выпускником Южно-уральского Государственного университета.