Депутат Госдумы встретился с официальными представителями «Booking.com» на Петербургском экономическом форуме

Депутат Госдумы — председатель комитета по информационной политике Леонид Левин встретился с официальными представителями «Booking.com» на Петербургском экономическом форуме. «Booking.com» отказывается работать на территории Крыма. Депутат считает, что пользователи сервиса не должны сталкиваться с «незаконными ограничениями от компании, работающей на российском рынке». В качестве аргумента Левин привёл картографические сервисы Google и Apple, которые отображают для российских пользователей Крым, как часть России, сообщили Эху в пресс-службе комитета по информационной политике.