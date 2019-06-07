Песков: Правоохранительные органы не должны прислушиваться к мнению бизнеса при расследовании дела Майкла Калви

Правоохранительные органы не должны прислушиваться к мнению бизнес-сообщества при расследовании уголовного дела основателя фонда Baring-Vostok Майкла Калви. Однако, нужно определиться, какое это дело – уголовное или арбитражное, сказал Интерфаксу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, будет ли президент вмешиваться в это дело, Песков сказа: президент не имеет на это права.