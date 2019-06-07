В финале футбольной Лиги Наций сыграют Голландия и Португалия

Голландцы во втором полуфинале обыграли англичан.

Сборная Голландии особенно часто обсуждают в связи с успехами амстердамского Аякса, который только по неудачному стечению обстоятельств не попал в финал Лиги Чемпионов этого сезона. Лидеры э команды составляют основу сборной страны, но в этом матче солировали не только они, хотя началось все с ошибка защитника Аякса Матейса де Лихта, который промахнулся по мячу в штрафной и спасая положение нарушил правила. Пенальти реализовал Маркус Рэшфорд. Голландцы отыгрались во втором тайма и снова на авансцене де Лихт. Он головой переправил мяч в ворота Пикфорда. Ничья 1-1. Во время первого в истории Лиги наций дополнительного времени две чудовищных ошибки в обороне совершили уже англичане. Бывший нападающий Спартака Квинси Промесс оказался в нужном месте и сделал дубль. 3-1 и Голландия выходит в финал.

Финальный матч Лиги Наций между сборными Голландии и Португалии состоится в воскресенье 9 июня.