Теодор Курентзис, по некоторым данным, уходит с должности руководителя Пермского оперного театра и уезжает из города

Еще несколько лет назад дирижер говорил о том, что он готов покинуть Пермь, если театру не постоят новую сцену.

Теодор Курентзис объявил о своем уходе из Пермского оперного театра на собрании с творческим коллективом. Об этом пишет агентство «Местное время» со ссылкой на источник, близкий к театру. По его информации, Курентзис переезжает в Санкт-Петербург, с ним поедет треть коллектива. Еще треть будут периодически приглашать на некоторые проекты. Где именно будет работать дирижер, не уточняется. Между тем, в театре отметили, что никаких официальных заявлений Курентзис не делал, а комментировать «слухи» там не будут. Один из самых титулованных дирижеров в мире еще два года назад говорил о том, что уедет из города, если для театра оперы и балета не построят новую сцену, которую обещают уже больше 25 лет. Месяц назад власти края заявили о том, что проект все же будет реализован, а спустя несколько дней появилась информация, что к нему могут привлечь Владимира Кехмана, который в 2015 году, после скандала с оперой «Тангейзер», стал директором Новосибирского оперного театра и снял постановку. Курентзис это решение тогда раскритиковал.

Когда стало известно о возможном привлечении Кехмана к возведению новой сцены в Перьми, издания «Медуза» и «Коммерсант» со ссылкой на источники писали о том, что Курентзис наверняка откажется с ним работать.