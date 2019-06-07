США прекратят подготовку турецких военных пилотов из-за покупки Анкарой у России зенитных ракетных комплексов

США по некоторым данным прекратят подготовку турецких военных пилотов из-за покупки Анкарой у России зенитных ракетных комплексов.

Меры затронут турецких пилотов и сотрудников ремонтных бригад, которым предстоит отправиться в США. Теперь поездка под вопросом. Американцы хотят прекратить учить пилотов управлять истребителями-бомбардировщиками F35. Так Турцию накажут за сделку с Россией на покупку зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает агентство Рейтер. Анкара планирует получить их в ближайшее время, стоимость контракта – два с половиной миллиарда долларов. США призывают власти Турции срочно аннулировать сделку и вместо этого купить американскую систему ПРО Patriot. Анкаре дали несколько дней на то, чтобы принять решение. СШа также грозят Турции возможными санкциями. Пару месяцев назад Штаты прекратили поставки туда оборудования для истребителей F-35. На авиабазе в штате Аризона сейчас обучаются четыре турецких пилота, еще двое там работают инструкторами. Обучение в общей сложности проходит почти 30 человек, в основном это сопровождающие, уточняет западное агентство. На лётчиков, которые уже обучаются, меры не распространятся. Пентагон ситуацию пока не комментирует.

Президент США Дональд Трамп в конце июня намерен встретиться с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом и обсудить этот вопрос. Последний недавно подтвердил, что его страна не откажется от покупки С-400, несмотря на давление США.