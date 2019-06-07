Россия готова увеличить число военных специалистов в Венесуэле, если это потребуется Каракасу, заявил директор Латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин, передаёт Интерфакс. Дипломат уточнил, что это технический вопрос, связанный с выполнением конкретных контрактов.

Вчера президент Путин заявил, что Россия не отказалась от поддержки Николаса Мадуро. Однако не перебрасывает войска в Венесуэлу и не создаёт там военных баз.

Как стало известно, Россия скоро отправит в Венесуэлу новую партию гуманитарной помощи.