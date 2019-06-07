Бюро судмедэкспертизы Москвы более года не допускает ординаторов судмедэкспертов на практику из-за очага туберкулёза

Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы более года не допускает ординаторов судмедэкспертов на практику из-за очага туберкулёза, сообщает РБК со ссылкой на письмо главного внештатного судмедэксперта Минздрава Алексея Ковалёва. По его словам, по этой причине знания ординаторов придутся проверять по схемам и фотоснимкам. Это не позволяет в полной мере оценить уровень подготовки специалистов. Кроме того, ординаторы могут подать в суд из-за нарушений в образовательном процессе.