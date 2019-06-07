В городе Бийске Алтайского края коммунисты проведут митинг под названием «Мусорная реформа буксует»

Своей акцией они хотят привлечь внимание к проблеме свалок.

«Бийск – наукоград, а не помойка» — под таким лозунгом члены городского комитета КПРФ намерены собраться в центре города. Как рассказал местному информационному агентству «Банкфакс» первый секретарь Бийского горкома партии Вячеслав Початов, ожидается участие не менее 500 человек с активной гражданской позицией, которым надоело наблюдать, как город буквально «обрастает» свалками. Активисты намерены потребовать от властей решить ситуацию тем или иным способом. Собеседник отметил, что организаторам важно в целом поднять проблемы мусорной реформы в Алтайском крае и, в частности, в Бийске. У них есть претензии к региональному оператору, но возможно их придется адресовать и к властям города. По итогам встречи будет принята резолюция, которую направят в соответствующие инстанции всех уровней, в том числе федерального.

Акция протеста намечена на 16 часов по местному времени (12 мск) на бульваре Петра I.