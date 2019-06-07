Британия призвала Россию отказаться от агрессивной политики

Только в этом случае отношения между двумя странами улучшатся, говорят в Лондоне. Так британские власти ответили на предложение президента Владимира Путина забыть все разногласия.

Москве нужно изменить поведение. Агрессивная и дестабилизирующая активность России подрывает её заявления о готовности быть ответственным международным партнёром. Так ответили президенту Путину британские власти. На Даунинг-стрит дали понять: пока политика Кремля не изменится, речи об улучшении отношений идти не может. Лондон, тем не менее, продолжит взаимодействие с Москвой по вопросам международной безопасности, поскольку это отвечает интересам Великобритании, заявила Элисон Доннелли, представитель премьера Терезы Мэй, она намерена в скором времени уйти в отставку из-за провала переговоров по выходу страны из ЕС. К её преемнику, по сути, вчера были обращены слова Владимира Путина. Он предложил новому британским властям перевернуть страницу, связанную со шпионами и покушениями и начать всё с чистого листа. После отравления в Солсбери в марте прошлого года бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии отношения между двумя странами и без того не очень хорошие – резко ухудшились. Лондон обвинил Кремль и российские спецслужбы в причастности к преступлению, совершённого при помощи яда «Новичок». Москва всё отвергает.

США из-за отравления Скрипалей ввели в конце прошлого лета новые санкции против России. До этого глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что так называемое @дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности Москвы.