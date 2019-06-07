Десятки пилотов, обучавшихся в Южно-Уральском госуниверситете, лишились свидетельств и остались без работы

Десятки пилотов, обучавшихся в Южно-Уральском государственном университете, лишились свидетельств и остались без работы. Вуз не имел сертификата авиационного учебного центра и программы подготовки, утверждённой Росавиацией. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки. Она проводилась после катастрофы Ан-148 Саратовских авиалиний в Подмосковье, пишет газета «Коммерсантъ». Прокуратура передала материалы в Росавиацию, которая аннулировала свидетельство коммерческих и линейных пилотов. Лётчики пытались обжаловать действия Росавиации в судах, но иски были отклонены.