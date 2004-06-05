В посольстве США с недоумением восприняли рекомендации Минобра отказаться от образовательных программ с участием США

В посольстве США в Москве с недоумением восприняли рекомендации Министерства образования Свердловской области отказаться от образовательных программ с американским участием. «Я просто не могут понять, как образованный человек в 21 веке мог написать, что курс писательского мастерства и курс разговорного английского языка имеет разрушительный характер для общественно-политической жизни в России», — сказал Интерфаксу заместитель посла Энотони Годфри. По его словам, подобные программы пользуются огромной популярностью у жителей Екатеринбурга и Свердловской области и помогают укреплять связи между американцами и россиянами.

Ранее СМИ в Екатеринбурге распространили скрин-шот письма регионального министра образования Юрия Биктуганова, в котором вузам и колледжам рекомендуют отказаться от мероприятий с участием американцев.