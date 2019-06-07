Премьер-министр Великобритании: Отношения России и Великобритании улучшатся, если Москва будет вести себя иначе

Отношения России и Великобритании улучшатся, если Москва будет вести себя иначе, заявила представитель британского премьер-министра Элисон Доннелли. Так Лондон ответил на предложение Владимира Путина «перевернуть страницу в отношениях, связанной со шпионами и отравлениями». «Мы ясно дали понять, что агрессивные и дестабилизирующие действия России подрывают её заявления о том, что она может быть ответственным международным партнёром», — подчеркнули на Даунинг-стрит, сообщает Reuters.