Американский суд приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за похищение собственных детей и вывоз в Россию. Россиянка находится под стражей почти 2 года, сообщает РИА. На процессе судья отказался принимать во внимание заявление Осиповой о том, что она подверглась домашнему насилию со стороны бывшего мужа Брайана Мобли. Защита будет подавать апелляцию на приговор. Дети сейчас находятся в России, их опекает тётя Осиповой.