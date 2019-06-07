Суд в подмосковном Красногорске арестовал четвертого фигуранта по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Перед судом предстал безработный уроженец Еревана Саак Саакян, у которого в августе заканчивается временная регистрация в России. Его подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, что грозит сроком лишения свободы до семи лет.

Днем ранее по аналогичной статье суд арестовал еще двух предполагаемых участников драки — гражданина Армении Нарека Степаняна и россиянина Сурена Маркосяна. Все они вину не признают. Отправлен судом в СИЗО и безработный гражданин России Сергей Ходжанян, который, по версии следствия, ударил ножом 24-летнего бывшего спецназовца ГРУ Никиту Белянкина.

По статье об убийстве Ходжаняну грозит до 15 лет тюрьмы. Инцидент произошел в ночь на 2 июня в Красногорском районе Подмосковья. Молодой человек, отслуживший в Сирии, попытался остановить массовую драку.

Никита Белянкин был похоронен накануне на Митинском кладбище. Проститься с ним пришли сотни людей.