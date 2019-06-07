В ближайшее время на территории России будут заблокированы 9 VPN-серверов

Они отказались подключиться к реестру запрещенной информации. Об этом «Интерфаксу» заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров. По словам Жарова, к реестру подключился только один VPN, принадлежащий «Лаборатории Касперского», все остальные, которым ведомство разослало требования, отказались.

Сроки такой блокировки Жаров обозначил как «в течение месяца». РКН врял ли сможет повлиять на работу этих серверов. Так считает ведущий юрист общественной организации «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян.

Впрочем, Роскомнадзор, по словам его главы, все еще продолжает попытки переубедить руководство этих сервисов