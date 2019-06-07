В Москве задержан подозреваемый в организации убийства бизнесмена Шабтай Калмановича

Как передает РИА, об этом на суде по аресту другого лбвиняемого по делу сообщил следователь. Пресненскиий суд Москвы накануне отправил под стражу Али Белхороева, еще одному фигуранту дела — Жабраилу Костоеву — продлили срок задержания на 72 часа. Калманович, владелец Дорогомиловского рынка и подмосковного женского баскетбольного клуба «Спартак», был убит в ноябре 2009 года: его автомобиль расстреляли из автоматического оружия.