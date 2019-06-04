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Эксклюзив Эха 06:02, 07 июня 2019

Основные ремонтно-восстановительные работы в нижегородском Дзержинске после взрывов на заводе «Кристалл» завершены

Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он сообщил, что повреждения получили около 680 домов.



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